По Чугуеву россия выпустила ракеты из-под Белгорода: все пострадавшие – гражданские

россия в очередной раз подтверждает статус страны-террориста. Оккупанты в ночь на 16 июля выпустили сразу несколько ракет по Чугуеву на Харьковщине.

Враг снова обстрелял мирное население, разрушив гражданскую инфраструктуру. В частности, жилой дом, а также школу.

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Погибли по меньшей мере три человека

Военные страны-агрессора выпустили 4 ракеты. По предварительной информации, удар около 03:30 враг нанес из-под Белгорода. В результате этого повреждены жилой дом, школа, а также административные здания в городе.

Кроме того, один из снарядов попал в землю. Там образовалась воронка диаметром около 14,5 метра.

Что касается жилого дома, то его часть разрушена до основания. Спасатели под завалами здания обнаружили тела трех человек. Известно также еще о трех раненых. Все потерпевшие, подчеркнем, – гражданские.

Враг нанес ракетный удар по Чугуеву / Фото Нацполиции

В Нацполиции сообщили, что сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы. Сначала займутся этим вопросом, а потом можно будет установить, какими ракетами враг бил по Чугуеву.

Также на месте попаданий работают следователи, криминалисты, прокуроры. Дело о ракетной атаке по городу уже передали в единый реестр досудебных расследований. Оно пополнит список военных преступлений, совершенных россиянами с самого начала полномасштабного вторжения.

Атака произошла во время воздушной тревоги

В ночь на 16 июля жителей Харьковщины разбудила сирена. После нее начали появляться сообщения о взрывах в области. Тогда говорилось, что их слышали в Чугуеве.

Но на то время достоверной информации не было. В то же время в области была гроза, так что горожане могли слышать именно ее. Однако, к сожалению, это были взрывы.

Поэтому мы призываем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только звучат сирены – отправляйтесь немедленно в укрытие и находитесь там до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

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