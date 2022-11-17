Обломок прорезал пальто и застрял в теле: Филатов показал жуткое фото раненной в Днепре

17 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Городской голова Борис Филатов показал страшный кадр с одной из пострадавших.

Как оказалось, в результате удара пострадала сотрудница мэрии. Заметим, что известно о 4 раненых, среди которых есть подросток.

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Жуткое фото раненной в Днепре

Это – пальто. А это – обломок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют,

– опубликовал фото Филатов.



Пальто раненой женщины / фото Борис Филатов

Мэр рассказал, что во время ракетных обстрелов сотрудница мэрии и ее коллега просто делали свою работу – помогали немощным старикам.

"Когда вы возносите молитвы к небу, не забывайте, пожалуйста, о словах благодарности для простых людей: работников службы соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков. Всех тех, кто воюет без оружия в руках и спасает наши жизни", – подчеркнул Филатов.

Что известно о ракетной атаке Днепра 17 ноября

17 ноября воздушная тревога раздалась в большинстве областей Украины. Во время нее в Днепре прозвучали взрывы.

В 9:20 поступило сообщение от заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, что оккупанты обстреляли Днепр. Зафиксировано попадание в два объекта инфраструктуры.

Впоследствии мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате ракетного удара, по предварительным данным, пострадали 4 человека, среди которых 15-летний подросток.

Позже глава ОВА Валентин Резниченко рассказал, что оккупанты попали в промышленный объект, и количество пострадавших возросло до 5 человек. Все находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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