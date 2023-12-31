Среди городов, оказавшихся на прицеле у российских захватчиков, был и Днепр. Там вражеский обстрел убил и ранил более двух десятков человек.

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В каком состоянии пострадали

В результате российского удара несколько жителей Днепра госпитализировали с ранениями в местные больницы.

Известно, что на 31 декабря в медучреждениях находятся 15 раненых. Большинство пациентов – в состоянии средней тяжести.

На утро 31 декабря в больницах находились 18 раненых.

Также сегодня стало известно о смерти 45-летнего мужчины, пострадавшего во время массированной атаки. Врачи до последнего пытались спасти ему жизнь. В целом в Днепре из-за атаки 29 декабря погибли семь человек.

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