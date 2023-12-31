Повреждения получили несколько жилых и административных зданий, в частности, здание Института метрологии, где хранятся самые точные часы Украины.
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Насколько пострадал Институт метрологии
Часы уцелели и работают, рассказал в комментарии СМИ исполняющий обязанности гендиректора научного центра Владимир Скляров. Он напомнил, что это устройство – "уникальное техническое оборудование", по которому сверяет время авиация и железная дорога.
Кроме того, ученый отметил, что в результате вражеской атаки на первом этаже центра выбиты почти все окна. К счастью, пострадавших среди работников, а их в Институте почти две сотни, нет.
Скляров сказал, что Институт не в первый раз оказывается под российским ударом.
Как выглядит здание Института метрологии / Фото Общественное
Россияне ударили по Харькову баллистикой и "Шахедами": что известно
- Ночью 31 декабря противник запустил по Украине дроны-камикадзе. В городе произошло 4 попадания. Все – по объектам гражданской инфраструктуры.
- Из 49 "Шахедов", которыми оккупанты атаковали нашу страну, силы ПВО сбили 21 вражескую цель. В Воздушных силах объяснили, почему ПВО сбило меньше половины дронов – россияне сменили тактику и направили большее количество на прифронтовую территорию, то есть линию обороны, где стоят наши бойцы и на прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей.
- Перед этим вечером 30 декабря оккупанты ударили по центру Харькова баллистикой. Противник целился исключительно по гражданской инфраструктуре. По состоянию на 31 декабря известно о 28 пострадавших, в том числе двоих детях. По информации ОВА, пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии. В больницах – 12 человек.