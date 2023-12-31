Пошкоджень зазнали кілька житлових та адміністративних будівель, зокрема, будівля Інституту метрології, де зберігається найточніший годинник України.

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Наскільки постраждав Інститут метрології

Годинник вцілів та працює, розповів у коментарі ЗМІ виконувач обов'язків гендиректора наукового центру Володимир Скляров. Він нагадав, що цей пристрій – "унікальне технічне обладнання", за яким звіряє час авіація та залізниця.

Крім того, науковець зазначив, що внаслідок ворожої атаки на першому поверсі центру вибиті майже усі вікна. На щастя, постраждалих серед працівників, а їх в Інституті майже дві сотні, немає.

Скляров сказав, що Інститут не вперше опиняється під російським ударом.

Який вигляд має будівля Інституту метрології / Фото Суспільне

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