Раніше у мережі завірусилося відео, як житель Києва сів у палаюче авто та врятував припарковані поруч машини сусідів. Попри опіки, чоловік відмовився від госпіталізації.
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Поліцейські відзначили чоловіка
Під час ракетної атаки Києва 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі столиці, від чого загорілось декілька автівок.
Як зазначили у поліції, власник однієї з них не розгубився, а сів у палаючий автомобіль і відігнав його від інших автомобілів. Сміливий вчинок Василя Андрійовича не залишився без уваги.
Представники Святошинського управління поліції завітали до нього та вручили подяку від начальника поліції Києва й подарували іменний годинник,
– йдеться в повідомленні поліції Києва.
Чоловік отримав опіки, проте врятував інші автомобілі від пожежі.
У Києві відзначили чоловіка, який врятував автомобілі від пожежі через ворожий обстріл / Фото поліції Києва
Влучання ракет у Києві: останні новини
- 29 грудня під час масованої атаки по Україні 29 грудня Росія запустила частину ракет по Києву. Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі. Тоді ж начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки по столиці зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах.
- 30 грудня мер Києва розповів, що у столиці України оголосять день жалоби. Згодом у КМВА уточнили, що це буде 1 січня. Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у звʼязку з людськими втратами через російську ракетну атаку, 30 грудня в Одесі та області буде також оголошено траур.
- 31 грудня Віталій Кличко повідомив, що рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів складського приміщення Dnipro-M в Шевченківському районі. Пізніше начальник КМВА повідомив про ще одну жертву. Близько 11 години стало відомо про ще двох. Таким чином кількість загиблих зросла до 23. Напередодні мер наголосив, що російська атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців.