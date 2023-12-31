Ранее в сети завирусилось видео, как житель Киева сел в горящий автомобиль и спас припаркованные рядом машины соседей. Несмотря на ожоги, мужчина отказался от госпитализации.
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Полицейские отметили мужчину
Во время ракетной атаки Киева 29 декабря обломки упали на парковку в Святошинском районе столицы, от чего загорелось несколько автомобилей.
Как отметили в полиции, владелец одной из них не растерялся, а сел в горящий автомобиль и отогнал его от других автомобилей. Смелый поступок Василия Андреевича не остался без внимания.
Представители Святошинского управления полиции посетили его и вручили благодарность от начальника полиции Киева и подарили именные часы,
– говорится в сообщении полиции Киева.
Мужчина получил ожоги, однако спас другие автомобили от пожара.
В Киеве отметили мужчину, спасшего автомобили от пожара из-за вражеских обстрелов / Фото полиции Киева
Попадание ракет в Киеве: последние новости
- 29 декабря во время массированной атаки по Украине 29 декабря Россия запустила часть ракет по Киеву. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары. Тогда же начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки по столице зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах.
- 30 декабря мэр Киева рассказал, что в столице Украины объявят день траура. Впоследствии в КМВА уточнили, что это произойдет 1 января. В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в связи с человеческими потерями из-за российской ракетной атаки, 30 декабря в Одессе и области будет также объявлен траур.
- 31 декабря Виталий Кличко сообщил, что спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов складского помещения Dnipro-M в Шевченковском районе. Впоследствии начальник КМВА сообщил о еще одной жертве. Около 11 часов стало известно еще о двух. Таким образом количество погибших возросло до 23. Накануне мэр подчеркнул, что российская атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей.