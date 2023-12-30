Как рассказал мужчина журналистам, сейчас он чувствует себя нормально. И к врачам пока обращаться не собирается, хотя имеет обожженное лицо.
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"Подумал, что газовая машина взорвалась"
По словам Василия Андреевича, пожар он увидел из окна кухни. И подумал, что газовая машина взорвалась. От нее впоследствии загорелось и его авто.
"Я открыл, аккумулятор подсоединил, потому что я отключаю его, и все. Вскочил в машину – оно темно. Так я дверцу открыл, чтобы видно было, голову высунул, и теперь туда, к мойке", – вспоминает мужчина.
Василий Андреевич объяснил, что решил отогнать свой автомобиль к мойке, поскольку ему сказали люди, что именно там его могут потушить.
"У меня здесь обожжено, но ничего, нормально"
Василий Андреевич убеждает, что сейчас чувствует себя нормально. Думает, как восстанавливаться. Он добавляет, что отказался от осмотра врачей.
У меня здесь обожжено, но ничего, нормально. Если будет хуже – то пойду,
– говорит несгибаемый украинец.
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Массированный удар по Украине 29 декабря: главное
- Атака началась еще ночью – тогда по ряду областей враг запустил "Шахеды". Впоследствии, когда дроны-камикадзе пошли на Запад, оккупанты по Центу начали применять еще и крылатые ракеты Х-22. Кроме того, по Харькову происходили удары из С-300, а по Днепру – из баллистики.
- В районе 7 утра произошли пуски крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС. Этот удар также сопровождался применением баллистики, С-300 и ракет Х-22. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг выпустил почти все имеющиеся у него типы ракет, кроме "Калибров".
- В целом страна-агрессорка выпустила по Украине 158 воздушных целей. Украинские защитники уничтожили 114 целей: 27 дронов-камикадзе и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- В результате удара взрывы раздавались чуть ли не во всех областях Украины, в том числе и из-за работы ПВО. Больше всего пострадали Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Харьков и Львов. Уже известно по меньшей мере о 31 погибшем и более 160 раненых. Спасательно-поисковые работы в некоторых городах продолжались и ночью.