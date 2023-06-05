Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель медицинского директора по хирургической помощи Игорь.

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По словам Игоря, мать погибшего 2-летнего ребенка – Наталья – находится в бессознательном состоянии. У нее тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение позвоночника, повреждение и удаление селезенки.

Ей оказывается помощь в полном объеме: делается компьютерный след, проведены два оперативных вмешательства по удалению селезенки и дренированию грудной клетки. Она остается в реанимации, угроза ее жизни остается,

– рассказал врач.

К тому же пострадавшая находится на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее переломы 10 ребер и потому сильно повреждена грудная клетка. Далее для лечения женщины привлекут торакального хирурга, нейрохирурга и невропатолога.

Кроме того, в травматологическом отделении находятся две женщины – у них ушибы и множественные раны конечностей.

Также в больницу госпитализировали двух подростков с ушибами шеи и грудной клетки, черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. Они находятся в хирургическом отделении. К тому же в этом отделении лежит одна пострадавшая женщина.

Врач подчеркнул, что угрозы жизни этих пациентов нет. Однако все они находятся в состоянии психологического шока и смогут перейти на амбулаторное лечение через 7 – 12 дней.

Обратите внимание! В общем в больницу госпитализировали 17 пострадавших. 11 из них – лечатся амбулаторно.

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