Одна з постраждалих перебуває у дуже тяжкому стані. Про це повідомив заступник медичного директора з хірургічної допомоги Ігор.

Важливо Росіяни вбили 2-річну дівчинку: все, що відомо про атаку передмістя Дніпра 3 червня

Що відомо про стан постраждалих після удару по передмістю Дніпра

За словами Ігоря, мати загиблої 2-річної дитини – Наталя – перебуває у непритомному стані. У неї тяжка черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, пошкодження та видалення селезінки.

Їй надається допомога в повному обсязі: робиться комп'ютерний слід, проведені два оперативних втручання з видалення селезінки та дренування грудної клітини. Вона лишається в реанімації, загроза її життю залишається,

– розповів лікар.

До того ж постраждала перебуває на апараті штучної вентиляції легень. У неї перелами 10 ребер і тому сильно пошкоджена грудна клітина. Далі для лікування жінки залучать торакального хірурга, нейрохірурга та невропатолога.

Окрім цього, у травматологічному відділенні перебувають дві жінки – у них забої та множинні рани кінцівок.

Також у лікарню госпіталізували двох підлітків із забоями шиї та грудної клітини, черепно-мозковими травмами та струсами мозку. Вони перебувають у хірургічному відділенні. До того ж у цьому відділені ще лежить одна постраждала жінка.

Лікар наголосив, що загрози життю цих пацієнтів немає. Однак вони усі перебувають у стані психологічного шоку і зможуть перейти на амбулаторне лікування через 7 – 12 днів.

Зверніть увагу! Загалом до лікарні госпіталізували 17 постраждалих. 11 з них – лікуються амбулаторно.

Ракетний удар по передмістю Дніпра: все, що відомо