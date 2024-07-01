Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в телеграм-канале.

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В Днепре продолжают искать людей под завалами

В Днепре продолжаются поиски людей, которые, вероятно, находятся под завалами. Сейчас считаются пропавшими без вести два человека,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что к работам на высоте привлечены верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.

Также помогают искать людей кинологи. Спасатели сообщили, что за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.

Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.

В Днепре ищут людей под завалами / Фото ГСЧС

Также в спасательной службе обнародовали видео с места поисков.

В Днепре продолжают искать людей под завалами: смотрите видео

Напомним, 28 июня в 18:21 Воздушные силы предупреждали об угрозе для Днепра. Так, впоследствии в городе раздались взрывы. Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил о повреждении 9-этажки.



Журналисты Суспильного отмечали, что в жилом доме разрушены 4 этажа, пятый получил повреждения. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Так, по состоянию на 21:00 28 июня количество травмированных в Днепре возросло до 9. Погиб 1 человек, еще один спасен.