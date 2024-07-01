Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в телеграм-канале.
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В Днепре продолжают искать людей под завалами
В Днепре продолжаются поиски людей, которые, вероятно, находятся под завалами. Сейчас считаются пропавшими без вести два человека,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что к работам на высоте привлечены верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.
Также помогают искать людей кинологи. Спасатели сообщили, что за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.
В Днепре ищут людей под завалами / Фото ГСЧС
Также в спасательной службе обнародовали видео с места поисков.
В Днепре продолжают искать людей под завалами: смотрите видео