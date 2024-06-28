Днем 28 июня в Днепре прогремели взрывы. Враг направил туда 2 ракеты.

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В Днепре громко

О взрывах в городе сообщили корреспонденты Общественного. Перед этим Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и об угрозе применения авиационных средств поражения.

Глава Днепропетровского областного совета подтвердил взрывы.

Оккупанты "поздравляют" нас с Днем Конституции,

– написал он.

Перед тем, как в городе прогремели взрывы, сообщали о 2 ракетах, которые курсировали на город.

Ранее в Днепропетровской ОВА рассказали, что утром 6 июня оккупанты попали в пассажирский автобус в Никополе. Он загорелся. В результате этого удара пострадали четыре человека. Трое мужчин 52, 65 и 73 лет, а также женщина 38 лет. У всех – осколочные ранения.