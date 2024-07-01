Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в телеграм-каналі.
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У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами
У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами. Наразі вважаються зниклими безвісти дві особи,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що до робіт на висоті залучені верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.
Також допомагають шукати людей кінологи. Рятувальники повідомили, що за час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.
Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
В Дніпрі шукають людей під завалами / Фото ДСНС
Також у рятувальній службі оприлюднили відео з місця пошуків.
У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: дивіться відео