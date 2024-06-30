До робіт на місці влучання у центрі Дніпра залучили рятувальників як з Дніпропетровщини, так і з інших областей. Зокрема, з Київщини та Сумщини.

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Рятувальники працюють на місці влучання в Дніпрі

Рятувальник Сергій працює у Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС, що розташований у місті Ромни у Сумській області. Однак після російської атаки на Дніпро загалом з його загону на допомогу приїхали 20 людей. З них двоє кінологів, інші – рятувальники-верхолази.

Ускладнення, звісно, існують. Рятувальники за допомогою верхолазного обладнання та мотузок спускаються до плит, які зависли, та обрізають їх. Працюємо тут третю добу, з перервами, трохи відпочинемо і далі працювати,

– розповів Сергій.

Фельдшер групи рятувальних робіт Ян Дубина зазначив, що робота рятувальників також ускладнена тим, що доводиться працювати в безопорному просторі. Зокрема, на місці влучання дуже велика кількість аварійних конструкцій.

У Дніпрі на місці влучання 28 червня продовжують працювати рятувальники / Фото Суспільного

"Ми проводимо пошук зниклих безвісти, тому нам треба розчищати певні ділянки. Через те, що ми не можемо працювати великими групами, доводиться виконувати роботи позмінно", – розповів рятувальник.

Рятувальник Станіслав також зазначив, що фахівці ДСНС невтомно розбирають завали цілодобово. Після ракетного удару вони працювали першу ніч без сну, заявив він.

Була перша ніч після прильоту. Складнощі були перш за все через пожежу, яка не була локалізована. Відповідно було задимлення. Також робота у нічний час, темно, складно. У нас була освітлювальна техніка, але через дим її не вистачало,

– сказав він.

Рятувальники зазначили, що ще не знають, скільки триватимуть пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі, заявивши, що операції триватимуть доти, доки існуватимуть конструкції, що становлять загрозу громадській безпеці.

Варто зазначити, що свій удар по багатоповерховому будинку росіяни здійснили, коли українці відзначали День Конституції. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 поранених. Серед постраждалих також немовля та вагітна жінка.