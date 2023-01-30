Среди них был и 17-летний Максим Богуцкий. Парня похоронили через две недели после трагедии.
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В память остался зеленый фартук
Семья Богуцких приобрела квартиру в доме 10 лет назад. Однако после попадания российской ракеты не осталось ни квартиры, ни автомобиля, ни фотографий.
Похороны Максима Богуцкого / Фото Оксана Йоханнессон
Мама Максима – Татьяна – рассказала, что у них была очень дружная семья.
Я всегда думала, как мне повезло с сыном. У него было отличное чувство юмора, он любил готовить и учиться новому,
– отметила женщина.
17-летний Максим был в квартире сам, когда оккупанты ударили ракетой по жилому дому. Родители раньше ушли в гости.
Фотографиня Оксана Йоханнессон вспоминает, что впервые встретила родителей парня во второй день спасательных работ. Говорит, что квартира размещалась на 7-м этаже. Тогда она увидела, что на уцелевшей кухне висит зеленый передник – подарок сына из первой стипендии.
На похороны Максима пришли друзья из детства и университета, где юноша на первом курсе изучал программирование. Хоронили его с покрытой простыней.
"Все, что осталось от "той" жизни – этот зеленый фартук", – отметила фотографка.
Также она сообщила, что семья Богуцких очень нуждается в помощи, и будет благодарна каждому:
Реквизиты:
- Monobank – 4441114418807218;
- ПриватБанк – 4149499121622334.
Ракетный удар по Днепру: что нужно знать
- Днем 14 января российская ракета попала в девятиэтажку в Днепре. В результате обстрела полностью разрушен подъезд.
- Сотни днепрян помогали спасателям разбирать завалы. В частности, к работе подключились и дети.
- Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в дом попала такая же ракета, какой раньше избивали по торговому центру в Кременчуге. В частности, Х-22.
- Разбирать завалы завершили только 17 января.
- Всего в результате российского террористического удара погибли 46 человек. Шесть из них – дети. Еще 79 человек получили травмы.