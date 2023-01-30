Серед них був і 17-річний Максим Богуцький. Хлопця поховали через два тижні після трагедії.
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На згадку залишився зелений фартух
Сім'я Богуцьких придбала квартиру у тому будинку 10 років тому. Однак після влучання російської ракети не залишилося ні помешкання, ні автівки, ні фотографій.
Похорон Максима Богуцького / Фото Оксана Йоханнессон
Мама Максима – Тетяна – розповіла, що в них була дуже дружня родина.
Я завжди думала, як мені поталанило з сином. У нього було чудове почуття гумору, він любив готувати і навчатися нового,
– зазначила жінка.
17-річний Максим був у квартирі сам, коли окупанти вдарили ракетою по житловому будинку. Батьки раніше пішли в гості.
Фотографиня Оксана Йоханнессон згадує, що вперше зустріла батьків хлопця на другий день рятувальних робіт. Каже, що квартира розташовувалась на 7-му поверсі. Тоді вона побачила, що на вцілілій кухні висить зелений фартух – подарунок сина з першої стипендії.
На похорон Максима прийшли друзі з дитинства та університету, де хлопець на першому курсі вивчав програмування. Ховали його з накритим простирадлом.
"Все, що лишилося від "того" життя – цей зелений фартух", – зазначила фотографиня.
Також вона повідомила, що родина Богуцьких дуже потребує допомоги, і буде вдячна кожному:
Реквізити:
- Monobank – 4441114418807218;
- ПриватБанк – 4149499121622334.
Ракетний удар по Дніпру: що треба знати
- Вдень 14 січня російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано під'їзд.
- Сотні дніпрян допомагали рятувальникам розбирати завали. Зокрема, до роботи долучилися і діти.
- Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що у будинок влучила така ж ракета, якою раніше били по торговому центру в Кременчуку. Зокрема, Х-22.
- Розбирати завали завершили лише 17 січня.
- Загалом внаслідок російського терористичного удару загинули 46 людей. Шестеро з них – діти. Ще 79 людей отримали травми.