Серед них був і 17-річний Максим Богуцький. Хлопця поховали через два тижні після трагедії.

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На згадку залишився зелений фартух

Сім'я Богуцьких придбала квартиру у тому будинку 10 років тому. Однак після влучання російської ракети не залишилося ні помешкання, ні автівки, ні фотографій.

Похорон Максима Богуцького / Фото Оксана Йоханнессон

Мама Максима – Тетяна – розповіла, що в них була дуже дружня родина.

Я завжди думала, як мені поталанило з сином. У нього було чудове почуття гумору, він любив готувати і навчатися нового,

– зазначила жінка.

17-річний Максим був у квартирі сам, коли окупанти вдарили ракетою по житловому будинку. Батьки раніше пішли в гості.

Фотографиня Оксана Йоханнессон згадує, що вперше зустріла батьків хлопця на другий день рятувальних робіт. Каже, що квартира розташовувалась на 7-му поверсі. Тоді вона побачила, що на вцілілій кухні висить зелений фартух – подарунок сина з першої стипендії.

На похорон Максима прийшли друзі з дитинства та університету, де хлопець на першому курсі вивчав програмування. Ховали його з накритим простирадлом.

"Все, що лишилося від "того" життя – цей зелений фартух", – зазначила фотографиня.

Також вона повідомила, що родина Богуцьких дуже потребує допомоги, і буде вдячна кожному:

Реквізити:

Monobank – 4441114418807218;

ПриватБанк – 4149499121622334.

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