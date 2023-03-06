24 Канал разбирался в ситуации. В чем обвиняют исполняющего обязанности мэра Запорожья и говорит сам Куртев – читайте дальше.

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В чем обвиняют секретаря горсовета

Днем 5 марта фотография Анна Прус, жившая в разрушенном россиянами доме в Запорожье, на своей странице в Instagram рассказала, что на место трагедии, унесшей 13 жизней, приехал секретарь горсовета Анатолий Куртев, который сказал ее соседям, что не может помочь с поисками нового жилья, потому что "город переполнен переселенцами", поэтому, по словам женщины, он посоветовал искать новое жилье самостоятельно.

Здесь был Куртев и сказал всем: "У меня город переполнен переселенцами, селить вас негде. Ищите себе жилье среди родственников, близких, среди ваших друзей, я помочь ничем не могу". Вот и все друзья, вот такая помощь. И куда идти людям, которые выжили – я не знаю,

– рассказала Анна.

Анна Прус говорит, что секретарь горсовета отказал в помощи потерявшим жилье: смотрите видео

Что на это говорит сам Куртев

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев отреагировал на слова Анны Прус и заявил, что никогда с ней лично не виделся. В то же время, слова женщины он опровергает, объясняя это тем, что за помощью в горсовет обратился только один человек, которому предоставили жилье в модульном городке.

За все это время с просьбой о поселении к нам обратился только один человек, которому сразу же предоставили жилье в модульном городке. И все, кто и дальше будут обращаться с такими просьбами, обязательно получат крышу над головой,

– говорит Куртев.

Слова Анны секретарь горсовета назвал неправдой и пригласил ее на встречу с жителями разрушенного дома, которая состоится 6 марта. Куртев выразил надежду, что после встречи "удастся закрыть все вопросы".

Позже женщина на своей странице отреагировала на сообщение Анатолия Куртева и объяснила, что они с ним не виделись, потому что, по ее словам, он приехал на место удара, 2 минуты поговорил с соседями и уехал. Однако Анна Прус заверила, что у нее состоится разговор с секретарем горсовета, потому что женщина согласилась прийти на встречу.

Впоследствии Анна отметила, что на встрече и выяснят, кто именно лжет.



Реакция Анны на скандал и приглашение от Куртева / Скриншот

Напомним, что ракетный удар россиян по жилому дому в Запорожье унес жизни 13 мирных жителей, среди которых 8-месячный младенец, погибший вместе со своей семьей. Россия еще раз доказала, что является страной террористом и будет отвечать за содеянное.