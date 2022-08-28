российские захватчики нанесли два ракетных удара по центру Харькова. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле Харькова

По словам мэра, одно административное здание разрушено.

Туда, куда уже прилетало неоднократно. О жертвах пока информации нет,

– отметил Терехов.

Напомним, что до этого очевидцы заявляли о пуске ракеты со стороны Белгорода. А очевидцы утверждали, что по городу было нанесено 2 удара. В некоторых районах исчез свет.

Ситуация на Харьковском направлении

По состоянию на вечер 28 августа российские захватчики на Харьковском направлении готовили:

танков;

ствольной и реактивной артиллерии.

Враг открывал огонь в районе населенных пунктов: Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы.

"Сделал попытку улучшения тактического неподалеку Светличного, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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