российские захватчики нанесли два ракетных удара по центру Харькова. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.
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Что известно об обстреле Харькова
По словам мэра, одно административное здание разрушено.
Туда, куда уже прилетало неоднократно. О жертвах пока информации нет,
– отметил Терехов.
Напомним, что до этого очевидцы заявляли о пуске ракеты со стороны Белгорода. А очевидцы утверждали, что по городу было нанесено 2 удара. В некоторых районах исчез свет.
Ситуация на Харьковском направлении
По состоянию на вечер 28 августа российские захватчики на Харьковском направлении готовили:
- танков;
- ствольной и реактивной артиллерии.
Враг открывал огонь в районе населенных пунктов: Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы.
"Сделал попытку улучшения тактического неподалеку Светличного, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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