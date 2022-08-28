російські загарбники завдали два ракетні удари по центру Харкова. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.
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Що відомо про обстріл Харкова
За словами мера, одна адміністративна будівля зруйнована.
Туди, куди прилітало вже неодноразово. Про жертв наразі інформації немає,
– зазначив Терехов.
Нагадаємо, що до цього очевидці заявляли про пуск ракети з боку Бєлгорода. А очевидці стверджували, що по місту було завдано 2 ударів. У деяких районах зникло світло.
Ситуація на Харківському напрямку
Станом на вечір 28 серпня російські загарбники на Харківському напрямку гатили з:
- танків;
- ствольної та реактивної артилерії.
Ворог відкривав вогонь у районі населених пунктів: Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи.
"Здійснив спробу покращення тактичного неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов", – мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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