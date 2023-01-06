В результате обстрела были повреждены частные дома. Также сообщалось о многих пострадавших.
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Число жертв увеличилось
Как сообщил городской голова Виталий Кличко, умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии.
Это – третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года,
– отметил мэр.
Ракетная атака Киева 29 декабря: что известно
- В Дарницком районе повреждены 3 частные дома и автомобиль. Один из поврежденных домов в результате попадания обломков загорелся. Пострадали 4 человека. Трое госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
- В Голосеевском районе обнаружили обломки ракеты на проезжей части и территории одной из школ.
- В Соломенском районе обнаружили обломки ракеты на проезжей части.
- В Печерском районе обнаружили обломки ракеты на детской площадке и в одном из дворов, поврежден один автомобиль. К счастью, пострадавших нет.
- Кроме этого, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в регионе повреждения получил 21 жилой дом и медицинское здание. Все убытки зафиксировали.