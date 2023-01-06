В результате обстрела были повреждены частные дома. Также сообщалось о многих пострадавших.

Важно Почему Россия так активно обстреливает Киев: Кличко назвал цель Путина

Число жертв увеличилось

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Это – третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года,

– отметил мэр.

Ракетная атака Киева 29 декабря: что известно