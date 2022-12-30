Такие действия России объясняются просто – без успехов на фронте, с постоянными потерями захваченных территорий она пытается разрушить жизнь простых людей. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Цель России – Украина без украинцев

Он назвал удары России по инфраструктуре Киева и Украины в целом терроризмом и геноцидом, а целью Путина – Украину без украинцев. Ведь в зимние морозы, на которые рассчитывает диктатор во время обстрелов, квартиры без электричества и отопления будут непригодны для жизни.

Поскольку Путин терпит неудачи на фронте, он хочет разрушить жизнь простых людей. Он хочет, чтобы женщины, дети, пожилые люди умерли. Цель Путина – паника, чтобы всех эвакуировали за границу. Украина как территория без украинцев,

– сказал Виталий Кличко.

Однако, несмотря на все попытки оккупантов, украинцы не задаются и обороняют свое государство, помогают друг другу. Каждый – на своем фронте. В частности, благодаря усилиям энергетиков сейчас почти в каждую киевскую квартиру снова подается вода и отопление, хотя дефицит электроснабжения составляет 50%.

Как подчеркнул Виталий Кличко, сегодня ситуация сложная, но под контролем.

Последний обстрел Киева