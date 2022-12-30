Такі дії Росії пояснюються просто – без успіхів на фронті, з постійними втратами захоплених територій вона намагається зруйнувати життя простих людей. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

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Ціль Росії – Україна без українців

Він назвав удари Росії по інфраструктурі Києва та України загалом тероризмом та геноцидом, а метою Путіна – Україну без українців. Адже у зимові морози, на які розраховує диктатор під час обстрілів, квартири без електрики та опалення будуть непридатними для життя

Оскільки Путін зазнає невдач на фронті, він хоче зруйнувати життя простих людей. Він хоче, щоб жінки, діти, літні люди померли. Метою Путіна є паніка, щоб усіх евакуювали за кордон. Україна як територія без українців,

– сказав Віталій Кличко.

Однак попри всі намагання окупантів українці не задаються та обороняють свою державу, допомагають один одному. Кожен – на своєму фронті. Зокрема завдяки зусиллям енергетиків зараз майже в кожну київську квартиру знову подається вода та опалення, хоча дефіцит електропостачання становить 50%.

Як підкреслив Віталій Кличко, сьогодні ситуація складна, але під контролем.

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