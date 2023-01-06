Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки. Також повідомлялося про багато постраждалих.
Важливо Чому Росія так активно обстрілює Київ: Кличко назвав мету Путіна
Кількість жертв збільшилась
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні у тяжкому стані.
Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року,
– зазначив мер.
Ракетна атака Києва 29 грудня: що відомо
- У Дарницькому районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали 4 особи. Трьох госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.
- У Голосіївському районі виявили уламки ракети на проїжджій частині та території однієї зі шкіл.
- У Солом'янському районі виявили уламки ракети на проїжджій частині.
- У Печерському районі виявили уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. На щастя, постраждалих немає.
- Окрім цього, очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що у регіоні пошкоджень зазнав 21 житловий будинок та медична будівля. Усі збитки зафіксували.