Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки. Також повідомлялося про багато постраждалих.

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Кількість жертв збільшилась

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні у тяжкому стані.

Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року,

– зазначив мер.

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