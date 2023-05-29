Понятно, что в рабочее время больше людей находятся в местах скопления – в офисных центрах, на предприятиях, в общественном транспорте и так далее. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Россияне хотят оттянуть контрнаступление ВСУ

Приближается украинское контрнаступление, и оккупанты это чувствуют. Они любой ценой пытаются его если не сорвать, то хотя бы несколько отсрочить. Именно поэтому обстрелы происходят почти каждый день. По мнению Жданова, подобная картина будет наблюдаться до начала контрнаступления ВСУ.

Известно, что Россия получила новую партию "Шахедов" от Ирана. Кроме того, боеприпасы и возможно компоненты к беспилотникам идут через Каспий.

Как подчеркнул военный эксперт, дронами захватчики пытаются истощить нашу ПВО и обнаружить ее.

"Сначала идут "Шахеды" как разведчики и для перегрузки, а затем – ракетный удар с попыткой пробить нашу систему противовоздушной обороны", – пояснил Жданов.

Украине нужно больше систем ПВО

Безусловно, сейчас ситуация с эффективностью ПВО значительно лучше, чем год назад. Плотность возросла, возможности увеличились. На сегодняшний день не существует категорий и типов ракет, которые мы не могли бы сбить. Теперь нам нужно наращивать количество противовоздушных и противоракетных средств, чтобы полностью закрыть украинское небо.

"По площади мы самое большое государство на европейском континенте. Проблема теперь в количестве. Качество есть, возможности есть, нужно набирать количество", – резюмировал военный эксперт.

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