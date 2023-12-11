Враг выпустил по Киеву 8 ракет. Хотя все они были сбиты, произошло падение обломков. Понятно, что они повредили объекты энергетики.

Смотрите также Дождь с мокрым снегом и неожиданное тепло: прогноз погоды на 11 декабря.

Сколько киевлян сидят без света

Пока еще продолжается осмотр объектов энергетики в столице после утренней атаки. В Минэнерго сообщили, что в результате ракетного удара 120 потребителей в столице остались без электроснабжения.

Всего из-за боевых действий, технических причин и непогоды по состоянию на 11 декабря обесточен 491 населенный пункт.

В то же время в ведомстве отметили, что ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей.

Что известно об атаке на Киев

Около 4 утра Россия выпустила баллистические ракеты из пусковых наземных установок, расположенных на территории Брянской области. Все вражеские цели летели в Киев. Взрывы в столице раздались до сигнала воздушной тревоги.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что все 8 ракет, запущенных врагом, силы ПВО сбили. В результате падения обломков в Дарницком районе столицы есть повреждения нежилых зданий и жилых зданий. Известно о 4 пострадавших. У одного мужчины – осколочное ранение.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали южные регионы Украины "Шахедами". Большинство целей были сбиты в Николаевской области. Все враг запустил 18 ударних беспилотников. Их все ликвидировали силы ПВО.