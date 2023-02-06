Об истории уцелевшего парня рассказал врач Сергей Рыженко.
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"Еще не прожил свою жизнь. Он забывал слова и все, что с ним было. Диме 21 год, студент харьковского университета радиоэлектроники, четвертый курс. Приехал к маме в Краматорск. Родители были в гостях", – написал врач.
Что произошло с парнем
По словам Рыженко, когда 1 февраля ракета попала в дом, то тяжелораненого Дмитрия и его соседа вытащили из-под завалов. Когда парень находился в больнице Мечникова, то вспомнил: видел бело-желтую вспышку, почувствовал давление по всему телу.
Чувство, что присыпало углем. Он испытывал тяжелую беспросветную тьму. В душе простился с родными, помолился. Потом постарался щебень выплюнуть изо рта, не получилось. Задыхаясь, проглотил. Левая часть тела прижата плитой. Сквозь зубы пытался позвать на помощь, – сказал врач.
Рыженко отметил, что Дмитрий попал в больницу с разбитой головой, сломанными носом и рукой. Ему оказали первую медицинскую помощь в Краматорске, а затем доставили в больницу Мечникова в Днепре.
"Манипуляции, операции – все позади. Дима готовится к выписке, ждет маму, которая решила для себя, что родила его во второй раз", – написал Рыженко.
Он также поблагодарил корпорацию АТБ, которая предоставляет реанимационный зал. Рыженко сказал, что это спасает сотни людей в сутки.
Что известно об обстреле Краматорска 1 февраля: коротко
- Взрывы в городе раздались примерно в 21:55. Ракета попала в Краматорский центр и разрушила подъезд одного из домов, повредила еще 8 зданий.
- По предварительной информации, россияне применили ракету "Искандер".
- Россияне убили четыре человека и ранили еще 18.