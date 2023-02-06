Про історію вцілілого хлопця розповів лікар Сергій Риженко.

До теми Росія цинічно "анонсувала" нові теракти у Краматорську

"Ще не прожив своє життя. Він забував слова та все, що з ним було. Дімі 21 рік, студент харківського університету радіоелектроніки, четвертий курс. Приїхав до мами у Краматорськ. Батьки були в гостях", – написав лікар.

Що сталося з хлопцем

За словами Риженка, коли 1 лютого ракета влучила в будинок, то важкопораненого Дмитра та його сусіда витягли з-під завалів. Коли хлопець перебував у лікарні Мечникова, то згадав: бачив біло-жовтий спалах, відчув тиск по всьому тілу.

Відчуття, що присипало вугіллям, відчував важку безпросвітну темряву. У душі попрощався з рідними, помолився. Потім постарався щебінь виплюнути з рота, не вийшло. Задихаючись, проковтнув. Ліва частина тіла притиснута плитою. Крізь зуби намагався покликати на допомогу, – переказав лікар.

Риженко зазначив, що Дмитро потрапив до лікарні з розбитою головою, зламаними носом та рукою. Йому надали першу медичну допомогу у Краматорську, а згодом доставили до лікарні Мечникова у Дніпрі.

"Маніпуляції, операції – все позаду. Діма готується до виписки, чекає на маму, яка вирішила для себе, що народила його вдруге", – написав Риженко.

Він також подякував корпорації АТБ, яка надає реанімаційний зал. Риженко сказав, що це рятує сотні людей за добу.

Що відомо про обстріл Краматорська 1 лютого: коротко