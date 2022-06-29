Россия их не спасет, – в МВД рассказали о делах по военным преступлениям оккупантов

Российские убийцы 27 июня совершили в Кременчуге на Полтавщине террористический акт. Известны фамилии пилотов, сбросивших ракеты на торговый центр "Амстор".

Украина работает над тем, чтобы установить имена всех пилотов и россиянам не удастся спрятаться за анонимностью. Об этом для 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Все военные преступники заканчивают одинаково

По словам Денисенко, фамилии военных преступников документируют и готовят для судебных тяжб против России. Речь идет об информации о конкретных людях, чтобы каждый из преступников знал – правосудие его догонит.

"Я всегда всем привожу пример Милошевича и Сребреницы, когда произошла трагедия и начались судебные процессы, в том числе против Милошевича, все говорили, что это невозможно, потому что он президент Югославии и страна его не сдаст. Также думали, что его не выдаст Россия. В результате он закончил свою жизнь на скамье подсудимых", – рассказал Денисенко.

Он подчеркнул, что уверен в таком же финале и для российских оккупантов. И, к счастью для Украины, сработает правило "россияне своих бросают".

Они должны понимать, что Россия также их не спасет. Если они будут выезжать за границу на отдых, то сто процентов их будет догонять Интерпол, их будут выдавать Украине,

– подчеркнул советник.

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Кто ищет российских военных преступников

Денисенко сказал, что Украина проводит сложную и огромную оперативную работу по идентификации российских убийц. Речь идет об обработке тысяч уголовных дел. Этим занимается не только полиция.

"Это и Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины и прокуратура. Эти вещи на будущее, чтобы каждый из оккупантов знал – жизнь обязательно догонит", – подчеркнул Денисенко.

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