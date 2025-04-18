В момент удара он проходил мимо детской площадки, куда попала ракета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Днепр и СВОИ.

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В Кривом Роге попрощались с Кириллом Сизовым

По словам подруги Софии, Кирилл был сиротой: мать погибла при невыясненных обстоятельствах, а отец пропал без вести на войне. В день ракетного удара 4 апреля вместе с друзьями парень проходил мимо площадки, куда попала ракета.

4 апреля три друга, Даня, Кирилл и Никита, прогуливались. Никита погиб в тот же день. За жизнь Кирилла боролись 12 дней. Близкие друзья приезжали к Кириллу в больницу, мы ездили к бабушке, пытались помочь. Но, к сожалению, собирали на реабилитацию, а оказалось так, что собирать уже некуда,

– рассказала его подруга София.

Товарищ Кирилла Никита погиб на месте, одновременно парень смог позвонить бабушке и сказать – все в порядке.

12 дней врачи боролись за его жизнь, родные верили, что юноша выздоровеет. Он мечтал стать тренером.

"Зачем так рано? Господи, еще жить и жить", – говорила бабушка над его гробом.

В Кривом Роге попрощались с 21-летним Кириллом Сизовым, которого убила российская ракета: фото СВОИ, Суспільне

Напомним, по состоянию на 16 апреля известно о 20 погибших в Кривом Роге в результате российского ракетного удара. Количество пострадавших оценивается в 75 человек.