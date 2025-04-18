У момент удару він проходив повз дитячий майданчик, куди влучила ракета. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Дніпро та СВОЇ.

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У Кривому Розі попрощалися з Кирилом Сизовим

За словами подруги Софії, Кирило був сиротою: мати загинула за нез’ясованих обставин, а батько зник безвісти на війні. У день ракетного удару 4 квітня разом з друзями хлопець проходив повз майданчик, куди влучила ракета.

4 квітня три друга, Даня, Кирило і Микита, прогулювались. Нікіта загинув в той же день. За життя Кирила боролись 12 днів. Близькі друзі приїздили до Кирила в лікарню, ми їздили до бабусі, намагались допомогти. Але, на жаль, збирали на реабілітацію, а виявилось так, що збирати вже нема куди,

– розповіла його подруга Софія.

Товариш Кирила Нікіта загинув на місці, водночас хлопець зміг зателефонувати бабусі та сказати – все гаразд.

12 днів лікарі боролися за його життя, рідні вірили, що юнак одужає. Він мріяв стати тренером.

"Навіщо та рано? Господи, ще жити й жити", – казала бабуся над його труною.

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Нагадаємо, станом на 16 квітня відомо про 20 загиблих у Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару. Кількість постраждалих оцінюють у 75 осіб.