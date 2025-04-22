Врачи пытались спасти руку мальчика почти неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "На часі: Кривий Ріг".

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В каком состоянии находится раненый мальчик

Во время обстрела мать Матвея прикрыла сына собственным телом. Женщина погибла на месте, но ее поступок спас жизнь сыну, хотя тот и получил тяжелые ранения.

Парня госпитализировали в медицинское учреждение в Кривом Роге, где врачи стабилизировали его состояние. Впоследствии его перевезли в Днепр. Медики провели несколько сложных операций, пытаясь сохранить руку, однако из-за высокого риска сепсиса ее пришлось ампутировать выше локтя.

"Восьмилетний Матвей Головко, который пострадал во время ракетного удара по Кривому Рогу и потерял ручку, проходит реабилитацию. Несмотря на то, что в тот трагический вечер погибла мама Матвея, мальчик борется за возвращение к нормальной жизни и улыбается тем, кто его поддерживает. Мальчик стал настоящим примером несокрушимости для украинцев. Скорейшего выздоровления Матвею", – указано в сообщении.

Обратите внимание! Сейчас продолжается сбор средств на протез для Матвея. Чтобы помочь мальчику восстановить полноценную жизнь средства можно перевести на карточку его отца: 5354 3210 6407 2557.

Матвей проходит реабилитацию после ранения в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу