Лікарі намагалися врятувати руку хлопчика майже тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "На часі: Кривий Ріг".

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В якому стані перебуває поранений хлопчик

Під час обстрілу мати Матвія прикрила сина власним тілом. Жінка загинула на місці, але її вчинок урятував життя сину, хоча той і зазнав важких поранень.

Хлопця госпіталізували до медичного закладу в Кривому Розі, де лікарі стабілізували його стан. Згодом його перевезли до Дніпра. Медики провели кілька складних операцій, намагаючись зберегти руку, однак через високий ризик сепсису її довелося ампутувати вище ліктя.

"Восьмирічний Матвій Головко, який постраждав під час ракетного удару по Кривому Рогу та втратив ручку, проходить реабілітацію. Незважаючи на те, що у той трагічний вечір загинула мама Матвія, хлопчик бореться за повернення до нормального життя та посміхається тим, хто його підтримує. Хлопчик став справжнім прикладом незламності для українців. Якнайшвидшого одужання Матвію", – зазначено у повідомленні.

Зверніть увагу! Зараз триває збір коштів на протез для Матвія. Щоб допомогти хлопчику відновити повноцінне життя кошти можна переказати на картку його батька: 5354 3210 6407 2557.

Матвій проходить реабілітацію після поранення внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу