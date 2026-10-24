Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой: есть погибший и раненые

О последствиях вражеской атаки в своем телеграмме рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, в результате попадания в складское здание возник пожар, который ликвидируют экстренные службы.

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Последствия вражеской атаки

В результате обстрела ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины, которых срочно госпитализировали. За жизнь еще одного 45-летнего пострадавшего медики боролись до последнего, однако он скончался от полученных тяжелых травм.

Ранее оккупанты уже наносили удары по городу. В частности, 22 октября россияне нанесли удар по рынку в Лозовой.