Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой: есть погибший и раненые

Оккупанты нанесли сокрушительный удар по Лозовой / Коллаж 24 Канала
24 октября оккупанты нанесли удар по городу Лозовая в Харьковской области. Вражеская ракета попала в складское здание, в результате чего погиб 45-летний мужчина, а еще двое человек получили ранения.
О последствиях вражеской атаки в своем телеграмме рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, в результате попадания в складское здание возник пожар, который ликвидируют экстренные службы.
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Последствия вражеской атаки
В результате обстрела ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины, которых срочно госпитализировали. За жизнь еще одного 45-летнего пострадавшего медики боролись до последнего, однако он скончался от полученных тяжелых травм.
Ранее оккупанты уже наносили удары по городу. В частности, 22 октября россияне нанесли удар по рынку в Лозовой.
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