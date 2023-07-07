Городской голова Львова отметил, что завершилась встреча с теми львовянами, которые остались без дома из-за ракетного удара 6 июля. По словам Андрея Садового, говорится об ориентировочно 60 семьях.

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Что будет с жильем для людей

Мы отстроим уничтоженный дом, являющийся памятником архитектуры. Но это будет не завтра,

– отметил он.

В то же время городской голова добавил, что каждый, кто нуждается в жилье, получит компенсацию, чтобы иметь возможность временно снять квартиру. Также он отметил, что город будет способствовать поиску квартир, где можно будет жить в течение определенного промежутка времени. Кроме того, люди могут жить в городке для переселенцев или общежитии УКУ.

Андрей Садовый рассказал, как будут решать проблемы с жильем: смотрите видео

Стоит внимания! Украинский Католический Университет открыл сбор, а также задонатил 1 миллион гривен. Эти деньги будут направлены на помощь для пострадавших. Переходите за ссылкой, чтобы поддержать тех, кто жил в доме, в который попала российская ракета 6 июля.

Ликвидация последствий продолжается

Андрей Садовый около 21:00 отметил, что во Львове идет ликвидация последствий ракетного удара по жилым домам. Уже выделили 100 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на первоочередные нужды города.

Также городской голова отметил, что к работам 6 и 7 июля привлекли 309 коммунальщиков.

Кроме того, Андрей Садовый заявил, что русский удар уничтожил 18 крыш. Брезентом или пленкой на тот момент полностью перекрыли 12 из них. Еще 4 не подлежат восстановлению, ведь они нуждаются в реконструкции.

В одном из домов накрыли лишь половину крыши, другую часть накрыть не смогли из-за уничтоженного крепежа. Перекрытие крыши на улице Стрыйская, 74 завершат сегодня,

– добавил он.

Садовый рассказал о ликвидации последствий ракетного удара: смотрите видео

Также враг повредил 926 окон. К моменту появления публикации удалось заклеить пленкой 662. Все еще продолжаются работы.

Что касается электро- и водоснабжение, то его удалось восстановить практически ко всем домам. Исключениями стали те три, которые получили наибольшие повреждения.

Городской голова заверил, что правоохранители займутся охраной домов, которые получили повреждения из-за ракетного удара. Таким образом, удастся избежать несчастных случаев, а также мародерства.