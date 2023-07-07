Міський голова Львова зазначив, що завершилася зустріч з тими львів'янами, які залишилися без даху над головою через ракетний удар 6 липня. За словами Андрія Садового, мовиться про орієнтовно 60 сімей.

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Що буде з житлом для людей

Ми відбудуємо знищений будинок, який є пам'яткою архітектури. Але це буде не завтра,

– зазначив він.

Водночас міський голова додав, що кожен, хто потребує житло, отримає компенсацію, щоб мати можливість тимчасово винайняти помешкання. Також він зазначив, що місто сприятиме пошуку квартир, де можна буде жити впродовж певного проміжку часу. Крім того, люди можуть жити у містечку для переселенців або гуртожитку УКУ.

Андрій Садовий розповів, як розв'язуватимуть проблеми з житлом: дивіться відео

Варте уваги! Український Католицький Університет відкрив збір, а також задонатив 1 мільйон гривень. Ці гроші спрямують на допомогу для постраждалих. Переходьте за посиланням, щоб підтримати тих, хто мешкав у будинку, в який влучила російська ракета 6 липня.

Ліквідація наслідків триває

Андрій Садовий близько 21:00 зазначив, що у Львові триває ліквідація наслідків ракетного удару по житлових будинках. Уже виділили 100 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на першочергові потреби міста.

Також міський голова зазначив, що до робіт 6 та 7 липня залучили 309 комунальників.

Крім того, Андрій Садовий заявив, що російський удар понищив 18 дахів. Брезентом або плівкою на той момент повністю перекрили 12 з них. Ще 4 не підлягають відновленню, адже вони потребують реконструкції.

В одному з будинків накрили лише половину даху, іншу частину накрити не змогли через знищене кріплення. Перекриття даху на вулиці Стрийська, 74 завершать сьогодні,

– додав він.

Садовий розповів про ліквідацію наслідків ракетного удару: дивіться відео

Також ворог пошкодив 926 вікон. На момент появи публікації вдалося заклеїти плівкою 662. Усе ще тривають роботи.

Що стосується електро- та водопостачання, то його вдалося відновити практично до всіх будинків. Винятками стали ті три, які зазнали найбільших пошкоджень.

Міський голова запевнив, що правоохоронці займуться охороною будинків, які зазнали пошкоджень через ракетний удар. Таким чином вдасться уникнути нещасних випадків, а також мародерства.