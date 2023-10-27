В воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Николаевской и Кировоградской областей. Там слышались звуки взрывов.
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Россия могла ударить ракетами Х-59 или "Искандером"
В 14:26 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей. Затем тревога распространилась на Днепропетровщину и Запорожье, Черкасчину и Полтавщину.
В 15:27 несколько ракет находились в Николаевской области. В 15:32 они были также в воздушном пространстве Кировоградской области, в частности над Кропивницким. Вскоре, по данным мониторинговых каналов, в обеих областях раздались взрывы. Информация о последствиях уточняется.
В 15:39 – 15:42 в Воздушных силах анонсировали отбой по областям.
Взрывы звучали на Днепропетровщине и в Запорожье: мог быть "прилет" "Искандером"
В 15:55 для Запорожья и Днепропетровщины снова возникла ракетная угроза. В обеих областях слышались звуки взрывов. Вероятно, оккупанты могли нанести удары "Искандером".
Ночью оккупанты ударили "Шахедами" по южному региону Украины: есть попадания
- В ночь на 27 октября враг запустил 6 ударных дронов, 5 из которых были сбиты силами ПВО. 2 – в Николаевской области, 3 – в Херсонской области. К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры, возник пожар. Но он не критичный, его локализовали.
- Также этой ночью россияне ударили ракетами по зданию пожарной части Изюма. К сожалению, 8 спасателей пострадали, среди них четверо госпитализировали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.
- По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк противник подыскивал новую тактику для дроновых атак.