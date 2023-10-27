В воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Николаевской и Кировоградской областей. Там слышались звуки взрывов.

Смотрите также Повторный удар "Искандером" через несколько минут: взрывы на Днепропетровщине и Запорожье

Россия могла ударить ракетами Х-59 или "Искандером"

В 14:26 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей. Затем тревога распространилась на Днепропетровщину и Запорожье, Черкасчину и Полтавщину.

В 15:27 несколько ракет находились в Николаевской области. В 15:32 они были также в воздушном пространстве Кировоградской области, в частности над Кропивницким. Вскоре, по данным мониторинговых каналов, в обеих областях раздались взрывы. Информация о последствиях уточняется.

В 15:39 – 15:42 в Воздушных силах анонсировали отбой по областям.

Взрывы звучали на Днепропетровщине и в Запорожье: мог быть "прилет" "Искандером"

В 15:55 для Запорожья и Днепропетровщины снова возникла ракетная угроза. В обеих областях слышались звуки взрывов. Вероятно, оккупанты могли нанести удары "Искандером".

Ночью оккупанты ударили "Шахедами" по южному региону Украины: есть попадания