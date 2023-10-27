У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Кіровоградської областей. Там чули звуки вибухів.

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О 14:26 у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. Згодом тривога поширилася на Дніпропетровщину та Запоріжжя, Черкащину та Полтавщину.

О 15:27 декілька ракет перебували у Миколаївській області. О 15:32 вони були також у повітряному просторі Кіровоградщини, зокрема над Кропивницьким. Згодом, за даними моніторингових каналів, в обох областях пролунали вибухи. Інформація про наслідки уточнюється.

О 15:39 – 15:42 у Повітряних силах анонсували відбій по областях.

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О 15:55 для Запоріжжя та Дніпропетровщини знову виникла ракетна загроза. В обох областях чули звуки вибухів. Ймовірно, окупанти могли завдати удари "Іскандером".

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