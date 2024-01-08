Так, в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутку. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире национального марафона рассказал, что люди выбрались самостоятельно, передает 24 Канал.
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"Новомосковску утром тоже досталось", – отметил Сергей Лысак.
Удар по Новомосковску
Известно, что маршрутка проезжала мимо места нанесения ракетного удара. Взрывной волной авто перевернуло.
Но повезло, что люди самостоятельно выбрались из этой маршрутки,
– сказал глава Днепропетровской ОВА.
Поврежденная маршрутка в Новомосковске / Фото Днепропетровская областная прокуратура
По данным Днепропетровской областной прокуратуры, предварительно пострадали 24 человека, из них пятеро – дети.
Пострадавшие в Кривом Роге
Кроме этого россияне выпустили по Кривому Рогу не менее 9 ракет. Как сообщил Сергей Лысак, погибла одна женщина (62 года), 4 человека обратились за помощью в больницу, один из них госпитализирован.
"Штабы развернуты, вся помощь предоставляется. Коммунальщики и правоохранители работают на местах. Сегодня и погода добавляет проблем – 50 тысяч абонентов по области остались без света. Более 100 энергетиков работают для возобновления", – добавил чиновник.
В своем телеграм-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил о повреждении торгового центра в городе. В результате атаки перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая – ее планируется отремонтировать в течение недели.
Кроме этого, взрывной волной выбито 300 окон в двух больницах. Повреждены около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, терцентр, окна, балконы.
Удар россиян по Украине 8 января: что известно
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