Так, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі національного марафону розповів, що люди вибралися самостійно, передає 24 Канал.
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"Новомосковську зранку теж дісталося", – відзначив Сергій Лисак.
Удар по Новомосковську
Відомо, що маршрутка проїжджала повз місце нанесення ракетного удару. Вибуховою хвилею авто перевернуло.
Але пощастило, що люди самостійно вибралися з цієї маршрутки,
– сказав голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкоджена маршрутка у Новомосковську / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, попередньо постраждали 24 людини, з них п'ятеро – діти.
Постраждалі у Кривому Розі
Крім цього росіяни випустили по Кривому Розі щонайменше 9 ракет. Як повідомив Сергій Лисак, загинула одна жінка (62 роки), 4 людей звернулися за допомогою до лікарні, одна з них госпіталізована.
"Штаби розгорнуті, вся допомога надається. Комунальники та правоохоронці працюють на місцях. Сьогодні і негода додає проблем – 50 тисяч абонентів по області залишилися без світла. Понад 100 енергетиків працюють для поновлення", – додав посадовець.
У своєму телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив про пошкодження торговельного центру у місті. Внаслідок атаки перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая – її планується відремонтувати за тиждень.
Крім цього вибуховою хвилею вибито 300 вікон у двох лікарнях. Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, терцентр, вікна, балкони.
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