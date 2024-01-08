Так, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі національного марафону розповів, що люди вибралися самостійно, передає 24 Канал.

Дивіться також Жінку викопували з-під завалів: моторошний репортаж зі Змієва, де Росія розбомбила будинки

"Новомосковську зранку теж дісталося", – відзначив Сергій Лисак.

Удар по Новомосковську

Відомо, що маршрутка проїжджала повз місце нанесення ракетного удару. Вибуховою хвилею авто перевернуло.

Але пощастило, що люди самостійно вибралися з цієї маршрутки,

– сказав голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкоджена маршрутка у Новомосковську / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, попередньо постраждали 24 людини, з них п'ятеро – діти.

Постраждалі у Кривому Розі

Крім цього росіяни випустили по Кривому Розі щонайменше 9 ракет. Як повідомив Сергій Лисак, загинула одна жінка (62 роки), 4 людей звернулися за допомогою до лікарні, одна з них госпіталізована.

"Штаби розгорнуті, вся допомога надається. Комунальники та правоохоронці працюють на місцях. Сьогодні і негода додає проблем – 50 тисяч абонентів по області залишилися без світла. Понад 100 енергетиків працюють для поновлення", – додав посадовець.

У своєму телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив про пошкодження торговельного центру у місті. Внаслідок атаки перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая – її планується відремонтувати за тиждень.

Крім цього вибуховою хвилею вибито 300 вікон у двох лікарнях. Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, терцентр, вікна, балкони.

Удар росіян по Україні 8 січня: що відомо