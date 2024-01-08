Власне, під ранок понеділка, 8 січня, по всій території України було неспокійно. Водночас відомо, що в Хмельницькій області Сили протиповітряної оборони ліквідували дві ракети.
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Атака на Хмельниччину і робота ППО
Попри успіхи наших оборонців неба, на жаль, є загиблі. В обласній військові адміністрації Хмельницької області повідомили, що відомо про двох жертв станом на 10:45.
Сьогодні вранці (8 січня – 24 Канал) під час повітряної тривоги у межах Хмельницької області наша ППО збила 2 ракети. Разом з тим противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області,
– констатували в ОВА.
Крім того, влада області проінформувала, що спалахнула пожежа, яку вирушили ліквідовувати підрозділи Державної Служби з надзвичайних ситуацій. Полум'я вдалось частково локалізували.
Хмельниччина прокинулася від ударів росіян. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби, зберігайте спокій,
– також повідомляли в ОВА.
Більше про масований обстріл
- Ракетні обстріли України з боку російських окупантів тривають, попри заклики світової спільноти до дотримання правил та звичаїв ведення війни. Цивільне населення та інфраструктура залишаються основними цілями агресора.
- Внаслідок масованого обстрілу 8 січня постраждали декілька регіонів України, зокрема Кривий Ріг, Новомосковськ, Харків, Зміїв, Запоріжжя та Хмельниччина. Цивільні об'єкти, такі як торгові центри, житлові будинки та інша інфраструктура, були пошкоджені або знищені.
- Негода, що вирує в деяких регіонах, ускладнює роботу рятувальних та комунальних служб, але вони продовжують працювати в посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим та розбираючи пошкоджену інфраструктуру.
- Екстрені служби, зокрема медичні та рятувальні команди, оперативно реагують на події, надаючи необхідну допомогу постраждалим. Влада міст та областей координує зусилля з ліквідації наслідків обстрілів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнював, що російські окупанти атакували нашу державу 59 ракетами різних типів, а також дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, застосували загарбники "Кинджали", ракети Х-101/Х-555/Х-55 та іншу зброю.