Власне, під ранок понеділка, 8 січня, по всій території України було неспокійно. Водночас відомо, що в Хмельницькій області Сили протиповітряної оборони ліквідували дві ракети.

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Атака на Хмельниччину і робота ППО

Попри успіхи наших оборонців неба, на жаль, є загиблі. В обласній військові адміністрації Хмельницької області повідомили, що відомо про двох жертв станом на 10:45.

Сьогодні вранці (8 січня – 24 Канал) під час повітряної тривоги у межах Хмельницької області наша ППО збила 2 ракети. Разом з тим противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області,

– констатували в ОВА.

Крім того, влада області проінформувала, що спалахнула пожежа, яку вирушили ліквідовувати підрозділи Державної Служби з надзвичайних ситуацій. Полум'я вдалось частково локалізували.

Хмельниччина прокинулася від ударів росіян. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби, зберігайте спокій,

– також повідомляли в ОВА.

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