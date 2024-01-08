Собственно, к утру понедельника, 8 января, по всей территории Украины было неспокойно. В то же время известно, что в Хмельницкой области Силы противовоздушной обороны ликвидировали две ракеты.

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Атака на Хмельницкую область и работа ПВО

Несмотря на успехи наших защитников неба, к сожалению, есть погибшие. В областной военной администрации Хмельницкой области сообщили, что известно о двух жертвах по состоянию на 10:45.

Сегодня утром (8 января – 24 Канал) во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области наша ПВО сбила 2 ракеты. Вместе с тем противник нанес удары по объектам инфраструктуры области,

– констатировали в ОВА.

Кроме того, власти области проинформировали, что вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Хмельнитчина проснулась от ударов россиян. В результате атаки в области раздалось по меньшей мере 6 взрывов. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы, сохраняйте спокойствие,

– также сообщали в ОВА.

По состоянию на 12:22 пожар удалось потушить.

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