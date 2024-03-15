Во время ракетного удара по Одессе местный парамедик спасал раненых, несмотря на опасность. Мужчина ехал помогать и вдруг, как он рассказывает, стал свидетелем взрыва. Вскоре он уже оказывал первую помощь раненому, не думая о втором взрыве.
Смотрите также В Одессе продолжается спасение людей: все, что известно о вражеском ракетном обстреле
Обстрел Одессы
Женщина пожилого возраста, Юлия Ивановна, описывает свой опыт так: "Взрыв сбросил меня на пол, и я не могла понять, что происходит. Потом я увидела, как летит потолок и люстра".
Пожилая женщина рассказывает об атаке на Одессу: смотрите видео "Радио Свободы"
Она признается, что не пряталась во время тревоги, потому что не ожидала, что взрыв произойдет так близко к ее дому.
...Нормально, я же не на первом прилете, просто первый раз над головой происходит взрыв. А так, в принципе, нормально. Или я не был бы парамедиком,
– говорит мужчина.
Свидетели атаки делятся своими историями, которые отражают силу духа и волю к жизни. Они рассказывают о моментах, когда смерть была настолько близко, что каждая секунда казалась вечностью.
Парамедик спасал жизни людей под обстрелом: смотрите видео "Радио Свободы"
Эти рассказы не только демонстрируют ужасы войны, но и показывают важность солидарности и взаимопомощи в самые сложные времена. Они напоминают нам о ценности каждой жизни и, что мужество может проявляться в самых неожиданных обстоятельствах.
Атаки на Одессу глазами свидетеля: смотрите видео "Радио Свободы"
В то время как военные действия и агрессия со стороны России продолжаются, мирные жители продолжают испытывать последствия этого. Их истории – это свидетельство не только страданий, но и непобедимой воли к жизни, которая поддерживает их в эти темные времена.
Больше об этом
- Утром 15 марта российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки по состоянию на 19:20 известно о 20 погибших и более 70 раненых.
- Среди погибших оказались фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые прибыли на место после первого взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар "подлым" и заявил, что спасательные работы продолжаются, а оборонные силы сделают все для ответа агрессору.
- Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ракеты, вероятно, были типа Искандер-М и были выпущены с временно оккупированного Крыма.
- В Офисе Генерального заявили о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, хозяйственных построек и автотранспорта.