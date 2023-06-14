Силам ПВО удалось сбить 3 вражеских цели, однако одна ракета попала в гражданскую инфраструктуру. В результате погибли 3 человека, еще 13 получили ранения.

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Что происходило в первые минуты после атаки

Патрульные полицейские опубликовали видео из нагрудных камер. В первые минуты после обстрела полицейские оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.

Кроме того, сотрудники полиции обходили квартиры, которые пострадали от взрывной волны. На кадрах видно, как патрульный оказывает помощь пострадавшему в результате атаки мальчику. Спина ребенка – иссечена обломками.

Как патрульные помогали пострадавшим: смотрите видео

Детали атаки