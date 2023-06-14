Силам ППО вдалось збити 3 ворожі цілі, однак одна ракета влучила у цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього загинули 3 людей, ще 13 – отримали поранення.

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Що відбувалось у перші хвилини після атаки

Патрульні поліцейські опублікували відео з нагрудних камер. У перші хвилини після обстрілу поліцейські надавали першу медичну допомогу постраждалим.

Крім того, співробітники поліції обходили квартири, які постраждали від вибухової хвилі. На кадрах видно, як патрульний надає допомогу хлопчику, що постраждав внаслідок атаки. Спина дитини – посічена уламками.

Як патрульні допомагали постраждалим: дивіться відео

Деталі атаки