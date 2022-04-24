Местные СМИ сообщают, что взрыв практически уничтожил квартиры на трех этажах одной из секций – со второй до третьего. Повреждения получили даже квартиры на 11 этаже.

Внимание Российская ракета убила одесситку Валерию Глодан и ее 3-месячного младенца

Что рассказывают очевидцы, жители дома

Я смотрел телевизор. Вдруг услышал сильный свист, потом огонь в окнах. Их вырвало вместе со стеклопакетами. Я выскочил из квартиры, соседка с ребенком тоже выскочили. Пока спускались – на стенах кровь видели. Наверное, люди изрезанные обломками убежали, а внизу — ужас, машины выгорели, женщины кричат,

– вспомнил житель дома Александр

С некоторыми жителями дома все еще пытаются выйти на связь. Спасатели начали разрешать понемногу жильцам заходить в дом, чтобы забрать уцелевшие вещи.

Здание восстановят

Специалисты строительной академии по предварительному визуальному заключению сообщают, что здание можно восстановить. Во второй половине дня сотрудники приедут на объект, чтобы осмотреть.

Что нужно знать об ударе по Одессе

В преддверии Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Известно, что враг выпустил 7 ракет с территории Каспийского моря. Из них 2 – удалось сбить.

Российская ракета попала в жилой дом. Погибли 8 человек. Еще 18 – пострадали.

Среди погибших одесситка Валерия Глодан, а также ее мама и 3-месячная дочь. Муж женщины выжил, потому что в момент авиаудара вышел в магазин.

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