Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух практично знищив квартири на трьох поверхах однієї з секцій – з другого до третього. Пошкодження отримали навіть квартири на 11 поверсі.

Увага Російська ракета вбила одеситку Валерію Глодан та її 3-місячне немовля

Що розповідають очевидці удару

Я телевізор дивився. Раптом почув сильний свист, а потім вогонь у вікнах. Їх вирвало разом із склопакетами. Я вискочив із квартири, сусідка з дитиною теж вискочили. Поки спускалися – на стінах кров бачили. Напевно, люди порізані уламками втекли, а внизу — жах, машини вигоріли, жінки кричать,

– пригадав мешканець будинку Олександр

Із деякими мешканцями будинку досі намагаються вийти на зв'язок. Рятувальники почали дозволяти потроху мешканцям заходити в будинок, щоб забрати вцілілі речі.

Будівлю відновлять

Фахівці будівельної академії за попереднім візуальним висновком повідомляють, що будівлю можна відновити. У другій половині дня співробітники приїдуть на об'єкт, щоб оглянути.

Наслідки авіаудару по багатоповерхівці в Одесі / Фото "Думская", Суспільне

Головне про удар по Одесі

Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо, що ворог випустив 7 ракет з території Каспійського моря. З них 2 – вдалося збити.

Російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули 8 людей. Ще 18 – постраждали.

Серед загиблих одеситка Валерія Глодан, а також її мама та 3-місячна донечка. Чоловік жінки вижив, бо у момент авіаудару вийшов в магазин.

Важливо – Зеленський про обстріл Одеси: дивіться відео