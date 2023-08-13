Виталий Кинц скончался в Днепровской клинической больнице имени Мечникова. Спасая людей, он не сохранил свою жизнь.
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Что известно о погибшем спасателе
Виталий Кинц скончался сегодня, 13 августа, от полученных травм при обстреле Покровска Донецкой области.
С октября 2018 года Виталий возглавлял 9 Государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. До этого он руководил спасательными отрядами в Доброполье и Краматорске.
Виталий служил в рядах ГСЧС с 1996 года и имел многочисленные государственные награды.
Он был настоящим героем, который, не колеблясь, всегда среди первых приходил на помощь. Спасая людей, он не сохранил свою жизнь,
– отметили в ГВА.
Виталий Кинц скончался 13 августа / фото Покровская ГВА
В ГСЧС Украины сообщили, что врачи отчаянно боролись за жизнь Виталия, но он скончался.
"Семья спасателей навсегда запомнит Виталия Владимировича как светлого человека, смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни и вложил в нее свою душу. Нет слов, чтобы передать ими всю горечь потери", – написали спасатели.
Ракетный обстрел Покровска: что известно
- Российские оккупанты 7 августа нанесли ракетный удар по дому в Покровске Донецкой области. В результате российского теракта есть погибшие и много раненых.
- Владимир Зеленский рассказал, что среди раненых двое мальчиков, один из них – в тяжелом состоянии. Его зовут Никита, всего 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы.
- Обстрел россиян повредил 12 многоэтажных домов, 2 заведения питания, 2 магазина, административное здание, аптеку, гостиницу, служебные и гражданские автомобили.
- Начальник Донецкой ОВА рассказал, что пострадали дети 2006 и 2012 года рождения. Два спасателя ГСЧС и один полицейский находятся в тяжелом состоянии в больнице.
- Кстати, во время повторного обстрела погиб заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области.
- Отметим, что всего в результате атаки по городу погибли 9 человек. Еще 82 человека получили ранения.