Да, видео сняли на боди-камеру одного из работников полиции. На них видно, как полиция вместе со спасателями и медиками пытались оказать всю необходимую помощь пострадавшим после удара по Покровску.

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В полиции показали первые минуты после удара по Покровску

В МВД подчеркнули, что это видео сняли тогда, когда россияне попали по многоэтажному дому в городе ракетами "Искандер". Тогда полицейские вместе с военными спасали жителей этого дома от последствий ракетного удара.

Во время проведения украинских специальных служб российские захватчики во второй раз устроили по Покровску. На этот раз уже пострадал гражданский объект рядом с домом.

Первые минуты после ракетного удара по Покровску / Видео с фейсбук-страницы МВД Украины (18+)

Именно поэтому военные должны были активно ехать с места прилета, увозя с собой раненых людей. Впоследствии этим лицам была оказана необходимая помощь уже в медицинских учреждениях, среди них был и полицейский-пиротехник, работавший на месте прилета.

В МВД также подчеркнули, что всего среди раненых – 36 полицейских. Это были парамедики, взрывотехники, участковые, ювенальные полицейские и т.д., бросившиеся спасать людей после удара по дому.

Что известно о ракетном ударе по Покровску