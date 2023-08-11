Так, відео зняли на боді-камеру одного з працівників поліції. На них видно, як поліція разом з рятувальниками й медиками намагалися надати всю необхідну допомогу постраждалим після удару по Покровську.
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У поліції показали перші хвилини після удару по Покровську
У МВС наголосили, що це відео зняли тоді, коли росіяни влучили по багатоповерховому будинку у місті ракетами "Іскандер". Тоді поліцейські разом з військовими рятували жителів цього будинку від наслідків ракетного удару.
Під час робити українських спеціальних служб російські загарбники вдруге вгатили по Покровську. Цього разу постраждав уже цивільний об'єкт поруч з будинком.
Перші хвилини після ракетного удару по Покровську / Відео з фейсбук-сторінки МВС України (18+)
Саме тому військові мусили активно їхати з місця прильоту, вивозячи з собою поранених людей. Згодом цим особам надали необхідну допомогу вже у медичних закладах, серед них був і поліцейський-піротехнік, який працював на місці прильоту.
У МВС також підкреслили, що всього серед поранених – 36 поліцейських. Це були парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські тощо, які кинулися рятувати людей після удару по будинку.
Що відомо про ракетний удар по Покровську
- Російська армія вдарила по багатоповерховому будинку у Покровську ввечері 7 серпня. Згодом у мережі з'явилися страшні кадри наслідків удару по цьому місту в Донецькій області.
- Також у місті загинув заступник голови ДСНС Донецької області. У службі зазначили, що він половину свого життя віддав роботі у ДСНС.
- Всього внаслідок атаки по місту загинуло 9 осіб. Ще 82 людини отримали поранення.
- До того ж відомо, що наразі всі завали у будинку розібрали рятувальники. Крім цього 3 поранених перебувають у тяжкому стані.