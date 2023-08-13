Віталій Кінц помер у Дніпровській клінічній лікарні імені Мечнікова. Рятуючи людей, він не зберіг своє життя.

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Що відомо про загиблого рятувальника

Віталій Кінц помер сьогодні, 13 серпня, від отриманих травм під час обстрілу Покровська Донецької області.

З жовтня 2018 року Віталій очолював 9 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Донецькій області. До цього він керував рятувальними загонами у Добропіллі та Краматорську.

Віталій служив у рядах ДСНС з 1996 року та мав чисельні державні нагороди.

Він був справжнім героєм, який не вагаючись завжди серед перших приходив на допомогу. Рятуючи людей, він не зберіг своє життя,

– зазначили у МВА.



Віталій Кінц помер 13 серпня / фото Покровська МВА

У ДСНС України повідомили, що лікарі відчайдушно боролись за життя Віталія, але він помер.

"Сім'я рятувальників назавжди запам'ятає Віталія Володимировича як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу. Немає слів, щоб передати ними усю гіркоту втрати", – написали рятувальники.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника!

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